Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что у украинских военных в Мариуполе есть проблемы с припасами. Однако, по его словам, власти делают все возможное и невозможное для помощи нашим бойцам, но не сообщая об этом публично, чтобы не информировать врага.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", - написал он.

Напомним, ранее на Facebook-странице 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которая воюет в Мариуполе, появилось обращение к украинскому народу. Там говорилось, что ресурсы бригады истощились. Доброволец 1-й штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова также заявила, что ситуация соответствует действительности.

После этого 36-я бригада морской пехоты в Мариуполе записала видео о ситуации в городе. Военнослужащие подтвердили наличие проблем с боеприпасами и их подвозом.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".