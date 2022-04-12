36-я бригада морской пехоты в Мариуполе записала видео о ситуации в городе. Военнослужащие подтвердили наличие проблем с боеприпасами и их подвозом.

"Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций, мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что город оказался в блокаде, в кольце, и никакого подвоза боеприпасов и продовольствия не происходило.

Мы благодарны каждому каждому украинцу, который верил в морскую пехоту и продолжает верить! На этой вере мы продержались так долго! Мы не оставили свои позиции, мы остались верны! Слава Украине", - говорят военные на видео.

Ролик появился уже после того, как на Facebook-странице бригады был опубликован пост о том, что воевать нечем, боеприпасы заканчиваются и скоро морпехов ждет "крайний бой". На видео морпехи не опровергли написанного вчера сообщения, в подлинности того сообщения многие сомневались, а также подтвердили проблемы с боеприпасами и их подвозом.

"Страна" подробно писала о том, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.