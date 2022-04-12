Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о том, как сегодня, 12 апреля, будут работать гуманитарные коридоры.

Об этом она сообщила в Telegram-канале.

На 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар - Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте.

Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

Напомним, за вчера в Украине было эвакуировано 4 354 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека.

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