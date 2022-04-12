Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что городской совет подтвердил "химическое отравление" с российского беспилотника.

Об этом он сказал в комментарии ВВС.

"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", - сказал он.

Отметим, что ранее в Минобороны Украины заявили, что проверяют информацию о химическом ударе по "Азовстали", но предположили, что речь могла идти об использовании фосфорных боеприпасов.

В "ДНР" опровергли использование химического оружия.

А в Пентагоне сказали, что пока не могут подтвердить факт химической атаки в Мариуполе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.