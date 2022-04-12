В "ДНР" утверждают, что в Мариуполе вчера не применялось химическое оружие. В частности, об этом заявил представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

По его словам, вчера силы "ДНР" не применяли химическое оружие для штурма укреплений Вооруженных Сил Украины в промышленной зоне города.

Отметим, что еще вчера Басурин предложил ударить химоружием по украинским бойцам, держащим оборону "Азовстали".

Вчера вечером батальон "Азов", который защищает Мариуполь, сообщил, что российские войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского беспилотного летательного аппарата.

В украинском Министерстве обороны пока не подтвердили информацию, продолжается проверка. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это могли быть фосфорные бомбы. Проверкой также занимается разведка Британии.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.