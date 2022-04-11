В Украине из-за войны недоедает около 1,6 млн детей. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник директор программ чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн.

"В Украине дети, семьи, общины находятся под атакой. Из 3,2 млн детей около половины недоедает. Атаки на системы водоснабжения и энергообеспечение оставили 1,4 млн человек без доступа к воде на территории Украины, еще 4,6 млн человек имеют лишь ограниченный доступ", - сказал Фонтейн.

Также он сообщил, что по его данным, ситуация в Мариуполе и Херсоне еще хуже - там дети в течении недель не имеют воды и санитарно-гигиенических услуг, поставок продовольствия и доступа к медицине.

"По состоянию на вчерашний день УВКПЧ предупредил, что 142 ребенка было убито, 229 было ранено. Мы знаем, что на самом деле эти цифры могут быть гораздо выше", - говорит представитель ЮНИСЕФ.

Кроме того, Фонтейн заявил, что украинские семьи, с которыми он общался в Украине, хотели бы остаться дома, но вынуждены бежать из-за обстрелов и насилия.

"За 6 недель около 2/3 всех украинских детей стали перемещенными лицами", - добавил Фонтейн.

Напомним, по данным ООН, из Украины выехали уже 4,5 миллиона беженцев. Больше половины из них - в Польшу.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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