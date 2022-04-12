В полку "Азов" заявили, что состояние пострадавших вчера, 11 апреля, от ядовитого вещества в Мариуполе относительно удовлетворительное.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале полка.

Эпицентр поражения был на удалении от гражданских, ближе к месту поражения находились военнослужащие, сообщили в "Азове". Сейчас обследовать место происшествия невозможно из-за огня противника.

Основные симптомы у пострадавших - гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области глотки, раздражение слизистых участков глаз.

Напомним, в Минобороны Украины предположили, что россияне использовали не химическое оружие, а фосфорные бомбы. В "ДНР" использование химоружия отрицают.

Мы писали, что проверкой данного инцидента занимается Украина, разведка Британии, а также США.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.