В Одесской области задержали 10 российских кораблей, которые теперь будут национализированы Украиной. Об этом сообщает ГБР.

Следователи ГБР вместе с Госпогранслужбой помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на ремонтных работах.

Владельцы пытались вывести корабли из Украины, сменив флаг страны приписки.

Сотрудники ГБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали материалы в Одесскую ОВА с инициативой национализации.

Напомним, Украина планирует национализировать всю собственность РФ в стране, чтобы компенсировать потери от войны.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.