Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что российские корабли, которые на сегодняшний день находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил, вскоре будут принудительно изъяты в пользу Украины.

Об этом Марченко сообщил в видеообращении в Telegram.

"По кораблям под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил. В ближайшее время Кабинетом Министров будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", - сказал руководитель ОВА.

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