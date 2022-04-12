Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вторая фаза войны против РФ будет сложнее первой, потому что "украинцы устали, а россияне научились".

"Сколько не нарезай их (россиян - Ред.) на колбасу, у них есть резервы. Их много, они сосредотачиваются и хотят наступать. Это не будет блестящее наступление. Точно не будет наступление первого периода, когда элитные части приехали и тут воевали. Это будет наступление крепко побитых, относительно деморализованных и собранных по принципу "с миру по нитке" частей, но... это битые люди, которые будут действовать осторожно и по всем правилам военной науки, чего часто нам не хватает", - сказал Арестович.

По его словам, пережить это помогут три вещи:

Понимание что происходит;

Мышление "категориями общего дома" (на этажах может происходить всякое, но есть общий дом);

В сообщениях (в соцсетях - Ред.), которые выглядят как зрада нужно понимать, что автор может писать эмоционально, потому что ему небезразлична ситуация.

Напомним, накануне Арестович посоветовал уезжать из Украины всем, кто не готов жить в состоянии войны с РФ до 2035 года.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.