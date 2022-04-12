В НАТО прогнозируют в скором времени новый, более масштабный этап боевых действий в Украине.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", - заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Джоанэ надеется, что противостояние не затянется, но прогнозирует что шансов на это мало и опасается, что будут новые потери среди мирного населения.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении самого сложного этапа войны с РФ, от которого зависит выстоим мы или нет.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.