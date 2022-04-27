В Луганской области с 05:00 оккупанты обстреливают Горскую громаду. В результате обстрелов погиб как минимум один человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, уничтожена электростанция.

"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", - сообщает глава ОВА.

Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

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