Под обстрелом на данный момент находится вся подконтрольная Украине часть Луганской области. Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, основные усилия враг направил на взятие Рубежного и Попасной, а также наносит удар на Северодонецк и Лисичанск со стороны Золотого.

"Там идут тяжелые боевые действия", - сказал Гайдай.

По мнению губернатора, в этих местах противник пытается прорвать украинскую оборону и бросить в прорыв основные силы.

"Однако им это не удается", - сказал он.

Напомним, в Луганской области идут бои в Попасной и Рубежном. За сутки в регионе зафиксировали 17 обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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