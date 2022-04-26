Вся подконтрольная Украине часть Луганской области находится под обстрелами - Гайдай
Под обстрелом на данный момент находится вся подконтрольная Украине часть Луганской области. Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
По его словам, основные усилия враг направил на взятие Рубежного и Попасной, а также наносит удар на Северодонецк и Лисичанск со стороны Золотого.
"Там идут тяжелые боевые действия", - сказал Гайдай.
По мнению губернатора, в этих местах противник пытается прорвать украинскую оборону и бросить в прорыв основные силы.
"Однако им это не удается", - сказал он.
Напомним, в Луганской области идут бои в Попасной и Рубежном. За сутки в регионе зафиксировали 17 обстрелов.
Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.
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