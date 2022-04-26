На войне погиб директор ассоциации Software Ukraine и бывший глава IT-Ассоциации Украины Виктор Валеев. В рядах ВСУ Валеев сражался с 2017 года.

Об этом в Facebook сообщила София Беленкова.

Валеев погиб в Донецкой области во время выполнении военных служебных заданий 19 апреля. Сегодня его похоронили в Киеве, на Берковецком кладбище.

"Кто-то из вас его знает по военному делу, кто-то – как человека, который был одним из строителей современного ІТ-сообщества, развивая индустрию с 2012 года, создавая первые профессиональные конференции, поддерживая и меняя образование и внедряя информатизацию в стране; кто-то – как преподавателя и лектора", - пишет Беленкова.

Напомним, документируя события войны, под Киевом погиб известный украинский документалист и фотограф Макс Левин.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.