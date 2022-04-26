Украинские военные сбили российский вертолет. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Военные Десантно-штурмовых войск ВСУ в Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 уничтожили, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов США", - сообщает Генштаб.

Под Харьковом сбили вертолет Ка-52

 

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях. 

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