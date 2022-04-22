В харьковском поселке Коротич под обстрел попал склад. Погиб человек, еще шесть ранены.

Об этом сообщает местная прокуратура и публикует фото масштабных разрушений.

По предварительным данным, обстреляли складские помещения "Новой почты". Они разрушены.

Напомним, ранее в Харькове под обстрелом погибли двое гражданских. Снаряд попал в автомобиль.

Из-за постоянных обстрелов мэр Харькова призвал жителей опасных районов принять решение об эвакуации.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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