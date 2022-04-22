Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей тех районов города, которые находятся под обстрелами, принять решение об эвакуации.

Об этом Терехов сказал в видеообращении.

"Жители Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под круглосуточными обстрелами, примите решение об эвакуации, спасите свои жизни. Да, нелегко, но мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях", - сказал мэр Харькова.

Напомним, ночью российские войска снова обстреляли Харьков. Попали в жилой дом и уничтожили два рынка.

Ранее мы писали, что в Харькове под обстрелом погибли двое гражданских. Снаряд попал в автомобиль.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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