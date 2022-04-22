Мэр Харькова призвал жителей обстреливаемых районов принять решение об эвакуации из города. Видео
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей тех районов города, которые находятся под обстрелами, принять решение об эвакуации.
Об этом Терехов сказал в видеообращении.
"Жители Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под круглосуточными обстрелами, примите решение об эвакуации, спасите свои жизни. Да, нелегко, но мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях", - сказал мэр Харькова.
Напомним, ночью российские войска снова обстреляли Харьков. Попали в жилой дом и уничтожили два рынка.
Ранее мы писали, что в Харькове под обстрелом погибли двое гражданских. Снаряд попал в автомобиль.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".