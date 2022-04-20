Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе сместилась география обстрелов. Теперь российские военные наносят удары по центру. В связи с этим Терехов призывает оставаться в укрытиях.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Ситуация напряженная, потому что наш враг, начиная с первого дня войны обстреливает город Харьков с воздуха и земли. География обстрелов немного сместилась. Если раньше обстрелы были по районам, которые прилегают к окружной дороге, то теперь обстреливают и центр.

Я обратился к людям в связи с участившимися обстрелами, попросил не выходить на улицу, находиться на станциях метро, в убежищах", - заявил он.

Также Терехов сказал, чтобы харьковчане звонили на горячую линию, если у них нет необходимых продуктов и лекарств, но не выходили на улицы.

"Совет тем, кому нужно пополнить запасы, но небезопасно выходить из дома. Можно находиться дома, у нас работает горячая линия 1535, наши волонтеры с нашими сотрудниками развозят все необходимые медикаменты и продукты питания. Или же находиться в бомбоубежищах, куда мы также доставляем медикаменты, продукты питания", - заявил харьковский мэр.

Напомним, ранее The Daily Mail сообщило, что в случае успеха на Донбассе Путин двинет войска на Харьков и еще два города.

Вместе с тем, сегодня Подоляк рассказал, что Украина готовится к столкновениям на харьковском направлении.

Также сообщалось, что в Харькове нашли убитыми двух сотрудников "Фельдман Экопарка".