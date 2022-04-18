В понедельник, 18 апреля, армия РФ обстреляла Основянский район Харькова, снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование, добавили в прокуратуре.

Напомним, сегодня в Харькове под обстрел попал пункт выдачи гуманитарки. Есть пострадавшие и погибший.

В связи с постоянными обстрелами харьковчан призывают не выходить из укрытий сегодня весь день.

Также мы писали, что в Харьковской области за день под обстрелами погибли девять гражданских, 25 человек ранены.

Кроме того, мы публиковали видео последствий обстрела центра Харькова, в результате которого погибли пять человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.

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