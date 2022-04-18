Появилось видео последствий вчерашнего обстрела центра Харькова, в результате которого погибли пять человек.

Соответствующие кадры публикует Associated Press.

На них видны раненные, а также жертвы в результате удара. На месте много медицинских работников, спасателей.

Напомним, российские войска вчера обстреляли центр Харькова. По удар попали улицы Культуры, Шевченко и Дарвина. Зеленский заявил, что только за 4 последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 были ранены.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.