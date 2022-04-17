Из-за постоянных обстрелов в Харькове жителей эвакуируют из самых опасных районов. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан покидать такие районы.

Об этом Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, где опубликовал видеообращение.

"Мы продолжаем эвакуацию людей из самых опасных районов города, которые находятся под непрерывным обстрелом. Вывозим людей в места, которые менее опасны. Совсем безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Там мы предоставляем место жительства, горячее питание, душ, медицинскую помощь. Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, выезжать. Наши волонтеры помогут вам сделать это", - заявил городской голова Игорь Терехов в видеообращении.

Скриншот: Telegram/Игорь Терехов

Напомним, что ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов призвал эвакуироваться из Лозовой и Барвенково, но заявил, что потребности эвакуироваться именно из Харькова у жителей города нет.

Также Синегубов писал, что под Харьковом украинские войска пошли в контрнаступление, хотя обстрелы города продолжаются постоянно, страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.



