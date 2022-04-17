Несмотря на то, что фокус действий России сместился на восток Украины, конечная цель РФ остается прежней. Россия стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической направленности и утвердить свое региональное господство.

Об этом сообщает разведка Великобритании в сводке, обнародованной в Twitter-аккаунте Минобороны страны.

Также, по данный британской разведки, российские силы продолжают перебрасывать военную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе на позиции недалеко от Харькова и Севердонецка.

"Российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины. Сюда входят локации недалеко от Харькова и Севердонецка", - говорится в сообщении.

Кроме этого, британская разведка сообщает, что российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить своё наступление.

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.