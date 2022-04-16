Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся сегодня, 16 апреля, пообещал, что Лондон в ближайшие дни продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Сообщается, что Джонсон и Зеленский поговорили о том, что Британия продолжит тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы.

"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и заявил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику, в ближайшие дни", - сообщает пресс-служба британского правительства.

Ранее мы писали, что Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями".

Также мы рассказывали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро. Большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине.