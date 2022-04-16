Министр юстиции Германии Марко Бушманн, ссылаясь на международное право, заявил, что предоставление Украине тяжелого оружия не сделает ФРГ стороной войны.

Его слова приводит Süddeutsche Zeitung.

По словам Бушманна, это мнение всего федерального правительства. Оно заключается в том, что Украина реализовывает свое законное право на самооборону, потому "поддержка страны путем передачи ей вооружения не может сделать ФРГ стороной войны".

Напомним, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек отказался от требований направить в Украину танки.

Помимо этого, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (член ХДС) также выступил против поставок тяжелого вооружения в Украину. Он заявил, что это стало бы переходом черты, и Германия не должна становится стороной конфликта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.