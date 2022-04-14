В Болгарии вопрос поставок вооружения в Украину может привести к отставке правительства. При этом в стране набирает популярность пророссийская партия "Возрождение".

Об этом пишет Euractiv.

Партия БСП, которая входит в правящую коалицию в парламенте, угрожает из нее выйти, если Болгария решит послать Украине вооружение. В таком случае правительство потеряет большинство в парламенте и, вероятно, распадется.

Партия утверждает, что не отказывается от любой другой помощи Украине, но в интересах Болгарии, чтобы правительство "не шло против мнения подавляющего большинства болгарских граждан и не создавало лишних волнений и напряжений".

"Однако, по мнению аналитиков, настоящей причиной позиции БСП является то, что партия начинает терять поддержку из-за активности более радикальной пророссийской националистической партии Возрождение," - сообщает Euractiv.

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Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.