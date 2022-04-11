Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз передать Украине больше оружия. Ведь, по его словам, все в Европе хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, однако имеет значение то, как она закончится.

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте.

"Если мы получим разрушенную страну, которая была территориально расчленена и нейтрализована, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет, мы не хотим, чтобы эта война закончилась так", - подчеркнул Боррель.

Боррель отметил, что продолжение закупки ЕС российской нефти и газа дало России гораздо больше денег, чем финансовая помощь, которую блок предоставил Украине.

"Мы дали Украине 1 миллиард евро... но миллиард евро - это то, что мы каждый день платим Путину за ту энергию, которую он нам дает", - сказал он.

В Telegram-канале "Политика страны" появился аналитический комментарий на тему выступления Борреля:

"Сообщения о том, что Запад готов максимально расширить поставки оружия в Украину (в том числе и тяжёлого) идут уже несколько дней постоянно. Усилились они после трагедии в Буче и в Краматорске.

Причём это происходит на фоне явного нежелания ЕС вводить наиболее жесткие санкции против РФ, включая эмбарго на поставки газа. Пятый пакет санкций не содержал эмбарго на импорт энергоносителей из ЕС. Ходят слухи, что ограничения на энергоимпорт из ЕС могут быть в шестом пакете. Но не факт, что они коснутся газа, да и по нефти есть вопросы (эти ограничения тяжело скажутся на европейской экономике).

При этом, между желанием европейцев поставлять больше оружия и нежеланием отказываться от закупок российского есть взаимосвязь.

Европейцы столкнулись с тем, что в своей санкционной политике против РФ дошли практически до предела - дальше могут быть лишь те санкции, которые очень сильно ударят по самим европейцам. Но реагировать на происходящее в Украине они должны. И потому нашли выход - увеличивать поставки оружия. В том числе и тяжёлого, которое ещё несколько недель назад отправлять были не готовы.

Но теперь ситуация изменилась. Другой вопрос - как на это отреагирует Россия и не перейдёт ли конфликт на совсем иной, более глобальный, уровень эскалации".

Мы писали о том, что в последнее время ситуация с поставками оружия изменилась в лучшую для Украины сторону. Так, США планируют поставить Украине системы береговой обороны.

Кроме того, оружие передают и многие европейские страны: Словакия передаст Украине в дар самоходные гаубицы Zuzana.