Германия все-таки будет поставлять Украине тяжелое вооружение в Украину для войны против России. Так, правящая коалиция уже согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП (Свободная демократическая партия Германии - Ред.) и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

Скриншот: Twitter/Markus Faber

Напомним, что ранее президент ФРГ Штайнмайер заявил о готовности Германии поставлять оружие в Украину. По словам Штайнмайера, Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки заявили, что готовы обсуждать передачу Украине дальнобойного оружия. Это необходимо, чтобы Украина могла бить по российским аэродромам, где Россия сейчас собирает технику для дальнейшего наступления на Донбасс.