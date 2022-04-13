Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что угроза наступления противника не только на восточные, а и на другие регионы нашей страны существует, несмотря на то что главная задача войск РФ - это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"Сегодня ключевая задача российских войск - это восток и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил, но вместе с тем возможна угроза и в отношении других регионов", - сказала Маляр.

Замглавы Минобороны добавила, что украинцам пока не стоит расслабляться.

"Война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить, что снижается активность. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", - заявила она.

По словам Маляр, Украина готова к любому развитию событий.

"ВСУ освободили Киевскую область от россиян... Но, вместе с тем, мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только на востоке, возможен, мы рассматриваем такой сценарий", - заявила Маляр.

Напомним, в Минобороны ранее попросили киевлян не спешить домой из эвакуации и заявили, что войска России только собирают силы.

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Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.