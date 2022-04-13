В ночь с 12 на 13 апреля российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Никто из пассажиров и сотрудников станции не пострадал.

Об этом в Telegram-канале сообщает глава правления "Укрзализници" Александр Камышин.

"Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов. Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов, 23 мин. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", - сообщил Камышин.

Напомним, в ночь на 11 апреля российские войска обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.