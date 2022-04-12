Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, комментируя сегодняшний удар россиян по мельнице, назвал его "бессмысленной х*енатенью".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Он не понимает, зачем россияне наносят удары "по полузаброшенным фермам и нерабочим скучающим мельницам".

"То ли ракеты у них кривые, то ли, бл...дь, ветром их сносит", - заявил Резниченко, комментируя попадание по мельнице в Синельниковском районе.

Ранее Вилкул сообщил, что линия боевых действий отодвинулась от Днепропетровской области в Херсонскую.

Также мы публиковали предположение экс-капитана ВМС США, что Россия может нанести удар по Одессе и Днепру, чтобы разделить Украину.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.