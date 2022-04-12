ВСУ отодвинули линию военных столкновений от Днепропетровской области, и теперь она проходит по территории Херсонщины.

Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.

По его словам, под контроль Украины вернулись более 15 населенных пунктов. Сейчас там восстанавливается инфраструктура, в первую очередь линии электропередач.

Напомним, на днях Вилкул рассказал, как россияне с берега Каховского водохранилища расстреляли "Градами" лодку с мирными жителями.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.