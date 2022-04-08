Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, как 7 апреля после обстрела погибли люди во время переправы через Каховское водохранилище.

Об этом чиновник сообщил во время брифинга.

По его словам, примерно в 10 утра, российские войска на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области.

"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега. В лодке были 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13 лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки", - рассказал Вилкул.

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