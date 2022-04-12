Город Изюм Харьковской области находится на грани выживания, хотя там осталось 15 тыс. человек. "Красный крест" просят помочь открыть гуманитарный коридор.

Об этом заявила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По подсчетам городских властей, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских.

Из-за активных боевых действий и оккупации города российскими войсками там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Медицинские заведения не работают, лекарств нет, заявляет Денисова.

"Люди голодают, ведь доставить им продукты питания пока невозможно, и эвакуировать их из города тоже", - пишет омбудсмен.

Сейчас Изюм стал для армии РФ логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область.

"Призываю Международный Комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия безопасного гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из Изюма", - пишет Денисова.

Ранее в сегодняшней сводке Генштаба ВСУ заявлялось о перегруппировке армии России у Изюма.

Также публиковались спутниковые снимки, как российская армия наращивает силы вблизи Харьковской области и Донбасса.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.