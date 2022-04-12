В Донецкой области сегодня в результате обстрела ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик.

Об этом в Facebook сообщил губернатор области Павел Кириленко.

Также сообщается об одном раненом в Марьинке.

Кроме того, сегодня в Бахмуте скончался человек, получивший ранения в Луганской области.

Ранее губернатор глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что под мощными обстрелами Донбасса повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, есть погибшие.

Также мы сообщали, что на Донбасс по Ростовской области РФ идет колонна военной техники со знаком V.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.