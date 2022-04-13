В Соединенных Штатах Америки заявили, что готовы обсуждать передачу Украине дальнобойного оружия. Это необходимо, чтобы Украина могла бить по российским аэродромам, где Россия сейчас собирает технику для дальнейшего наступления на Донбасс. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает "Голос Америки".

Однако она предостерегла от попыток забегать вперед.

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

По ее словам, больше информации об этом появится "в предстоящие дни".

"Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни", - сказала Хикс.

Она также подтвердила, что США будут продолжать поставки Украине боеприпасов и снабжать Украину разведданными.

Напомним, что недавно в Белом доме объявили, что США намерены передать Украине артиллерию.

Также мы рассказывали, что США и более 30 других стран мира обеспечивают поток помощи в Украину, в том числе оборонной, медицинской и гуманитарной, который измеряется до десятка самолетов ежедневно. Ее доставку координирует Пентагон.