США намерены передать Украине артиллерию.

Как передает ТАСС, об этом сообщила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Как рассказала Псаки, помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел двухчасовую беседу с украинскими чиновниками, на которой обсуждалась военная помощь. По ее словам, работа над передачей оружия уже ведется.

Псаки отметила, что США намерены ускорить поставки оружия и будут содействовать поставкам от других союзников по аналогии с предоставленным Украине Словакией комплексов С-300, взамен чего Братислава получила батареи Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в разговоре с Салливаном украинская сторона перечислила наименования запрашиваемого оружия и военной техники. Этот запрос рассматривается.

Как сообщала "Страна", на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно от западных партнеров современное тяжелое оружие. Чиновник перечислил, что именно ждет Киев: реактивные системы залпового огня с дальностью более 40 км, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины и артиллерия.

Также мы писали, что резидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности Германии поставлять оружие Украине.