Россия использует контрабандные противотанковые ракеты, РСЗО и реактивные гранаты из Ирака на войне с Украиной. Боеприпасы и технику из Ирака РФ получает с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иракские группировки и источники в региональной разведке

По словам собеседника издания, РФ получила ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также "вернул" в РФ российский комплекс С-300.

Как сообщается, РПГ и противотанковые ракеты, которыми владела группировка Хашд аш-Шааби, 26 марта доставили из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа. По данным источников The Guardian, там оружие получили иранские военные и доставили в Россию по Каспийскому морю в Астрахань.

"Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", — сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".

Напомним, по данным "Forbes Украина", ВСУ уничтожили 85 000 тонн российской военной техники, это металлолом на $45 млн.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.