Президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" сделал уже несколько заявлений по Украине.

Это стало первым выходом к журналистам президента РФ после начала войны в Украине.

"Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции в Украине будут выполнены. Столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени", - сказал Путин.

Кроме того президент РФ заявил, что "Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно". Целью "спецоперации", по словам Путина, является "помощь людям на Донбассе". Президент РФ заявил, что Россия была вынуждена пойти на этот шаг.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.