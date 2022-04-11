Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского встретиться лично
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Путиным заявил об отсутствии оптимизма относительно прекращения боевых действий в Украине.
Об этом сообщает австрийская радиостанция Ö3.
Тем не менее, канцлер Австрии продолжает считать важной поддержку переговорного процесса Украины и России в Стамбуле.
Нехаммер добавил, что сообщил президенту России о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры, а также призвал к немедленному завершению войны в Украине.
"На войне несут потери обе стороны", - сказал канцлер Австрии.
Напомним, в Офисе президента заявили, что Зеленский встретится с Путиным после битвы за Донбасс.
Ранее мы писали, что после визита в Киев 9 апреля Нехаммер заявлял, что Австрия является нейтральной в военном отношении, однако имеет "четкую позицию в отношении агрессивной войны России против Украины".
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