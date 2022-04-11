Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Путиным заявил об отсутствии оптимизма относительно прекращения боевых действий в Украине.

Об этом сообщает австрийская радиостанция Ö3.

Тем не менее, канцлер Австрии продолжает считать важной поддержку переговорного процесса Украины и России в Стамбуле.

Нехаммер добавил, что сообщил президенту России о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры, а также призвал к немедленному завершению войны в Украине.

"На войне несут потери обе стороны", - сказал канцлер Австрии.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Зеленский встретится с Путиным после битвы за Донбасс.

Ранее мы писали, что после визита в Киев 9 апреля Нехаммер заявлял, что Австрия является нейтральной в военном отношении, однако имеет "четкую позицию в отношении агрессивной войны России против Украины".

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.