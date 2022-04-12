США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем передают сейчас.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Также в Пентагоне фактически повторили вчерашнее заявление по химоружию в Мариуполе. Таким образом, там по-прежнему не могут подтвердить сообщения о применении химических веществ в городе.

Напомним, США обучили украинских военных управлять дронами-камикадзе Switchblade, которые передали нашей стране.

Также мы писали, что США и Украина договариваются о поставке новых партий оружия с учетом боев в восточной местности.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.