США и Украина ведут интенсивные переговоры о новом пакете помощи в области безопасности, предназначенном для противодействия усилению российской кампании на востоке и юге Украины, где местность отличается от прежнего основного фронта войны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких представителей министерства обороны США.

Готовящийся пакет может включать большое количество беспилотников и противотанковых вооружений Javelin, которые США ранее уже предоставляли Украине. Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет на вооружении такие виды оружия и может быстро их применить, сказал один чиновник.

США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

Эти обсуждения особенно актуальны, поскольку местность в южной и восточной частях Украины отличается от начального этапа, который проходил в лесистых районах к северу от Киева, где украинские силы преуспели в тактике засад.

По словам официальных лиц, теперь вдоль новых восточного и южного фронтов украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.

"Он гораздо более открыт и подходит для бронетанковых механизированных наступательных операций с обеих сторон", - заявил на прошлой неделе в Сенате председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Украина по-прежнему хочет получить истребители, заявили официальные лица, но США по-прежнему против любой такой передачи.

Ранее "Страна" сообщала, что США ищут для Украины системы ПВО дальнего действия, но речи о поставках комплексов С-400 не идет, поскольку они слишком сложны для ВСУ.

Также мы рассказывали, что Германия готова поставить Украине более сотни танков и БМП.