Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставлять Украине до 50 списанных основных боевых танков Leopard 1 и до 60 боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Об этом пишет Handelsblatt.

"Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер

Но для этих поставок необходимо одобрение федерального правительства.

Leopard 1 - основной танк ФРГ, выпускался в 60-80-х годах прошлого века. C 2010 года в ВС ФРГ ему на смену пришел Leopard 2.

Тем временем, в сети публикуют кадры, на которых на дорогах Германии запечатлены колонны бронетехники. Об этом свидетельствует видео, обнародованное пользователем c ником ne.iz.takih в Instagram.

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