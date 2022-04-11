США ищут для Украины системы ПВО дальнего действия, но речи о поставках комплексов С-400 не идет, поскольку они слишком сложны для ВСУ.

Об этом сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, пишет "РИА-Новости".

"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы знают, как применять", - заявил он.

Чиновник добавил, что США продолжают поиски у своих союзников систем ПВО советского производства, которые могли бы использовать украинские силы в противостоянии с российскими войсками.

Мобильная многоканальная российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" обладает большой дальностью и высотой поражения воздушных целей, высокой мобильностью и живучестью.

ЗРС С-400 универсальна для уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью пуска до 3000 – 3500 км и предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400 по просьбе США.

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