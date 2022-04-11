Американские военные обучили небольшую группу украинцев в США работе с дронами-камикадзе Switchblade, которые США уже отправили в Украину. Такие беспилотники предназначены для охоты как за воздушными, так и за наземными целями.

Об этом сообщает CNBC.

"Использование Switchblade в Украине может стать наиболее значительным применением оружия в бою, поскольку неясно, как часто американские военные использовали дроны-убийцы на поле боя", - сообщает канал CNBC.

По его данным, обращению с этими беспилотниками много недель обучалась группа украинцев, которая только на днях покинула США. Их тренировали в учебном центре спецназа в городе Билокси, штат Миссисипи.

Телеканал сообщает, что украинские военные находились в этой спецшколе еще до вторжения России в Украину.

Напомним, дроны-камикадзе модели Switchblade 600 оснащены сенсорами и видеокамерами и могут автоматически поражать цель.

Bloomberg ранее сообщало, что США работает над увеличением поставок вооружения Украине и изучает механизм подготовки украинских военных за рубежом.

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