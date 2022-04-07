Китай и Российская Федерация имеют значительный военный потенциал и стремятся изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Как сообщает CNN, такую оценку он дал, когда просил у Конгресса больше денег для Министерства обороны.

"Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и вероятность серьезного международного конфликта между великими державами увеличивается, а не уменьшается", - сообщил Милли.

Милли также заявил, что вторжение России в Украину угрожает "не только европейскому миру и стабильности, но и глобальному миру и стабильности, за защиту которых с таким упорством боролись мои родители и целое поколение американцев".

Между тем недостаток финансирования в Пентагоне, который запрашивал 773 миллиарда долларов на 2023 финансовый год, объясняют самой высокой за 40 лет инфляцией. Чтобы точнее учесть инфляцию, американское минобороны призвало Конгресс выделить больше этой суммы.

Ранее "Страна" сообщала, что в США озабочены "ошеломительным развитием" в Китае стратегического и ядерного арсенала. Военные страны считают, что это представляет возрастающий риск для США.

Также мы приводили заявление генерала Марка Милли о том, что мир сейчас становится триполярным. Новыми центрами силы, по его оценке, выступают США, Россия и Китай.