В сети интернет появилось видео с железнодорожной станции Гнезно в Польше, через которую идет эшелон с военной техникой.

Местные жители предполагают, что техника идет из Германии в Украину.

Отметим, что через Гнезно пассажирские поезда следуют из Берлина либо на Балтийское побережье Польши (в Гдыню), либо к белорусской границе (в Белосток). Поэтому не исключено, что технику перебрасывают для усиления восточного фланга НАТО.

Ранее "Страна" приводила заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что Германия будет поставлять оружие Украине.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.