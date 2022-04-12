Германия будет поставлять оружие Украине. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, которому глава Украины Владимир Зеленский запретил приезжать в Киев из-за его связей с Россией.

По словам Штайнмайера, Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени

Напомним, накануне стало известно, что в Германии готовы поставить Украине более сотни танков и БМП. Первые из них - лишь через 6 недель.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.