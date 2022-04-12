Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС уже завтра, в среду, 13 апреля. Об этом сообщает Bild со ссылкой на информацию из украинских правительственных кругов.

"Но на пути стоит президент Украины Владимир Зеленский. В данный момент он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать", - пишет Bild

По данным издания, причина - тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы. В качестве министра иностранных дел он поддерживал контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был активным сторонником спорного газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

Позже сам президент Германии подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным.

Напомним, премьер Литвы приехала в Киев и пообещала конвои с военной и гуманитарной помощью.

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Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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