США и более 30 других стран мира обеспечивают поток помощи в Украину, в том числе оборонной, медицинской и гуманитарной, который измеряется до десятка самолетов ежедневно. Ее доставку координирует Пентагон.

Об этом сообщил 12 апреля во время брифинга представитель министерства обороны США Джон Кирби.

"Мы (Пентагон - Ред.) помогаем координировать доставку в Украину всех материалов - не только наших, но и других", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что кроме США помощь Украине оказывают еще более 30 других стран.

"Эти потоки продолжают поступать. За день на логистические пункты в Европе прибывает около 8-10 самолетов со всего мира", - добавил Кирби.

По его словам, имеются в виду все поставки – от оружия и оборудования до нелетальной помощи, медикаментов и гуманитарных грузов. Все это не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается на наземный транспорт и отправляется в Украину ежедневно.

Что касается отправки помощи Украине со стороны США, представитель Пентагона отметил, что ее обеспечивают "с беспрецедентной скоростью", которой он не помнит за десятки лет работы в оборонном ведомстве США.

Ранее "Страна" сообщала, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставлять Украине до 50 списанных основных боевых танков Leopard 1 и до 60 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Также мы писали, что в Белом доме объявили, что США намерены передать Украине артиллерию.