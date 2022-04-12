США не могут подтвердить применения химического оружия в Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Но добавил, что у Вашингтона "есть достоверная информация о том, что российские силы могут использовать разные средства подавления беспорядков".

Об этом сообщает CNN.

Блинкен сказал, что средства включают "слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые могут вызвать сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя укрепившихся украинских военных и мирных жителей в рамках агрессивной кампании по взятию Мариуполя".

"Мы ведем прямой разговор с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло", - рассказал Блинкен в Государственном департаменте.

По его словам, использование подобных средств вызывает у США беспокойство, которое возникло еще до начала агрессии.

Между тем официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник, что США предоставили Украине оборудование "для защиты от возможного применения химического оружия". Прайс также заявил, что США готовы помочь Украине в расследовании возможного применения отравляющих веществ.

"Мы вели прямые беседы с нашими украинскими партнерами, пока они собирают факты и доказательства. Мы готовы помочь в случае, если мы можем быть полезны с точки зрения этого расследования, будь то какие-либо технические возможности или что-то еще", - сказал он.

Ранее "Азов" сообщил, что российские войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с беспилотного летательного аппарата.

Однако в "ДНР" утверждают, что в Мариуполе не применялось химическое оружие.